Бунты чмобиков, атаки россиян на Донбассе и потери оккупантов на юге - сводка Генштаба за 11 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 11 октября.

Идут двести тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Не добиваясь успеха, враг продолжает наносить ракетные удары и применять ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и жилых районов городов нашей страны.

В течение текущих суток оккупанты вновь нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти тридцать крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около двадцати пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тридцать две воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины по разным направлениям. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;

на Краматорском направлении – Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;

на Бахмутском направлении – Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное и Белогорье.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Давидов Брид, Новая Каменка, Благодативка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

Мобилизация и переброска противником резервов не позволяют одолеть защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных. Так, по имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупанты в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.