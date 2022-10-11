Бунты чмобиков, атаки россиян на Донбассе и потери оккупантов на юге - сводка Генштаба за 11 октября
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 11 октября
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 11 октября.
Идут двести тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Не добиваясь успеха, враг продолжает наносить ракетные удары и применять ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и жилых районов городов нашей страны.
В течение текущих суток оккупанты вновь нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти тридцать крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около двадцати пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Тридцать две воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины по разным направлениям. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.
В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Северском направлении – Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;
на Слобожанском направлении – Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;
на Краматорском направлении – Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;
на Бахмутском направлении – Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное и Белогорье.
В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Давидов Брид, Новая Каменка, Благодативка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.
Мобилизация и переброска противником резервов не позволяют одолеть защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных. Так, по имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупанты в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.
Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники.
В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.
Популярное сейчас
- Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
- Су-25, Shahed-136 и другое. Генштаб и ОК Юг – о болезненных потерях россиян за 10 октября и утро 11-го
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022
- В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
Новости по теме
- 00:49 Украинские "Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
- 00:32 Украинские Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции
- 23:23 Украинские Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом по поводу систем ПВО