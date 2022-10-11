Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Наши дома. Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

У каждого пленника своя история. Есть "разрывающие" изнутри", - написал Ермак.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что освобожденные из плена защитники относятся к:

72-й, 24-й и 58-й отдельных механизированных бригад,

26-й отдельной артиллерийской бригады,

36 отдельной бригады морской пехоты,

10 отдельной горно-штурмовой бригады,

109 отдельного горно-штурмового батальона.

Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети.

Дмитрий Фиалка воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем.