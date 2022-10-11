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Россияне обстреляли Запорожскую область – 7 погибших, 7 раненых

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Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Запорожской области

Россияне обстреляли Запорожскую область – 7 погибших, 7 раненых

фото из соцсетей

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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты вечером 11 октября обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии - погибло 7 человек, 7 человек травмированы.

Об это Тимошенко написал в Telegram.

"Опять под ударом Запорожская область.

Российские террористы, которые назвали себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт. Степногорск.

В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы", - говорится в заявлении.

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По словам Тимошенко, соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

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В статье: война с россией
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