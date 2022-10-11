Зеленский рассказал, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана

Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны-камикадзе.

"Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 штук", - заявил президент.

По его словам, данная информация поступила от украинской разведки. Именно поэтому Украина должна иметь достаточное количество ракет в предоставленные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины.

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Напомним, что россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Белоруссии.

Ранее военные сбили пять дронов-камикадзе, атаковавших Николаевскую область.

Также сообщалось , что только в понедельник наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ППО "приземлило" девять единиц .