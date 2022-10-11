Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana
Кроме этого, есть и прочие поставки
фото из свободных источников
Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.
При этом, из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.
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Источник:Ліга
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