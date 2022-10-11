Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

При этом, из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.