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Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

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Кроме этого, есть и прочие поставки

Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

фото из свободных источников

Новина українською

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

При этом, из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.

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В статье: война с россией
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