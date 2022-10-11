Зеленский поручил разведке установить всех причастных к ракетной атаке по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.

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Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном ежедневном видеообращении от 11 октября.

"Отдельная задача для разведки – установить всех, кто задействован в этих массированных ракетных атаках против Украины и схемах с иранскими дронами", - отметил президент Украины.

По его словам, индивидуальная ответственность террористов за совершенные преступления должна быть такой же, как и ответственность страны-террориста.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО. Сегодня, 11 сентября, оккупанты выпустили по городам Украине более 40 ракет. Большинство из них было сбито силами ПВО.