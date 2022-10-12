Беларусь передала россии первую партию танков - Генштаб
И ремонтирует поврежденные
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводной среды, 12 октября, сообщил, что в беларуси снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.
Кроме того, оборонно-промышленный комплекс беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий.
Накануне Генштаб заявлял, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск не наблюдается. На Волынском и Полесском направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию.
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