Генеральный штаб ВСУ в утренней сводной среды, 12 октября, сообщил, что в беларуси снята с хранения и отправлена ​​в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

Кроме того, оборонно-промышленный комплекс беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Накануне Генштаб заявлял, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск не наблюдается. На Волынском и Полесском направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию.