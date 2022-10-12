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Беларусь передала россии первую партию танков - Генштаб

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И ремонтирует поврежденные

Беларусь передала россии первую партию танков - Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводной среды, 12 октября, сообщил, что в беларуси снята с хранения и отправлена ​​в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

Кроме того, оборонно-промышленный комплекс беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Накануне Генштаб заявлял, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск не наблюдается. На Волынском и Полесском направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию.

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В статье: Беларусь война с россией Генштаб ЗСУ
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