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Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по россиянам за вторник - Генштаб

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Хорошо отработали артиллерия и ракетные войска

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по россиянам за вторник - Генштаб

Новина українською

Украинская авиация в течение вторника, 11 октября, нанесла 15 ударов по позициям российских войск.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Также ракетные войска и артиллерия Украинской Армии за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 состава боеприпасов, а также 20 других важных объектов врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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