Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по россиянам за вторник - Генштаб

Украинская авиация в течение вторника, 11 октября, нанесла 15 ударов по позициям российских войск.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Также ракетные войска и артиллерия Украинской Армии за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 состава боеприпасов, а также 20 других важных объектов врага.