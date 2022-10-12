Есть раненые и разрушения. Ночью и под утро россияне обстреляли Никополь и Запорожье

Этой ночью враг снова совершил коварный ночной ракетный удар по Запорожью и пригородам, выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали 3 людей. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле у ​​другой деревни. Взрывы также слышали в Токмаке.

россияне всю ночь издевались над Никопольщиной. Тяжело ранили 6-летнюю девочку. Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. На Никополь выпустил более ста снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.

В Николаевской области также были слышны звуки взрывов. Информация уточняется.