Есть раненые и разрушения. Ночью и под утро россияне обстреляли Никополь и Запорожье
В некоторых областях тревога есть и сейчас – вероятность запуска ракет из акватории Черного моря.
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Этой ночью враг снова совершил коварный ночной ракетный удар по Запорожью и пригородам, выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали 3 людей. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле у другой деревни. Взрывы также слышали в Токмаке.
россияне всю ночь издевались над Никопольщиной. Тяжело ранили 6-летнюю девочку. Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. На Никополь выпустил более ста снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.
В Николаевской области также были слышны звуки взрывов. Информация уточняется.
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