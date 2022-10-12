Резников сообщил, что в Украину прибыло еще несколько HIMARS, и объявил о начале новой эры ПВО
Орки, бегите
Marine Corps Cpl. Patrick King
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил несколько хороших новостей в своем Твиттере:
"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Байдена, Ллойда Остина и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне шестого Рамштайна, куда я собираюсь завтра".
4 additional HIMARS from our ???????? partners have arrived!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022
I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.
HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.
Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.
Вчера, 11 октября, министр обороны Алексей Резников заявил, что первые системы современной ПВО IRIS-T из Германии уже в Украине.
"Новая эра противовоздушной обороны начинается в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. NASAMS из США уже в пути. Это только начало. Нам нужно больше. Никаких сомнений в том, что россия страна-террорист. Поэтому это моральная необходимость в защите наших людей".
A new era of air defence has begun in ????????. IRIS-Ts from ???????? are already here. ???????? NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022
There is a moral imperative to protect the sky over ???????? in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8
На вооружение ВСУ также поступил британский контрбатарейный радар Arthur, Artillery Hunting Radar, - пресс-группа Объединенных Сил.
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