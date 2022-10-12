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Резников сообщил, что в Украину прибыло еще несколько HIMARS, и объявил о начале новой эры ПВО

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Орки, бегите

Резников сообщил, что в Украину прибыло еще несколько HIMARS, и объявил о начале новой эры ПВО

Marine Corps Cpl. Patrick King

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил несколько хороших новостей в своем Твиттере:

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Байдена, Ллойда Остина и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне шестого Рамштайна, куда я собираюсь завтра".

Вчера, 11 октября, министр обороны Алексей Резников заявил, что первые системы современной ПВО IRIS-T из Германии уже в Украине.

"Новая эра противовоздушной обороны начинается в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. NASAMS из США уже в пути. Это только начало. Нам нужно больше. Никаких сомнений в том, что россия страна-террорист. Поэтому это моральная необходимость в защите наших людей".

На вооружение ВСУ также поступил британский контрбатарейный радар Arthur, Artillery Hunting Radar, - пресс-группа Объединенных Сил.

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В статье: Алексей Резников HIMARS
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