Украинская ПВО за утро 12 октября сбила почти 10 Shahed-136 над Николаевщиной

Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной. Об этом сообщает в своих социальных сетях пресс-служба воздушных сил.

"Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Вчера, 11 октября, Воздушные силы ВСУ ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего российская федерация осуществила 28 пусков крылатых ракет.