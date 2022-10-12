Украинское ПВО за утро 12 октября сбила почти 10 Shahed-136 над Николаевщиной
Браво!
Повітряні сили
Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной. Об этом сообщает в своих социальных сетях пресс-служба воздушных сил.
"Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Вчера, 11 октября, Воздушные силы ВСУ ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего российская федерация осуществила 28 пусков крылатых ракет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне, вон: Литва не пустила защитника Пюника на матч против Жальгириса
- Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Реал. 1:1. Рюдигер сравнивает, но ценой разбитой головы. Трубин не попал по мячу – Видео
- "Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet