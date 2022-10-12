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Украинское ПВО за утро 12 октября сбила почти 10 Shahed-136 над Николаевщиной

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Украинское ПВО за утро 12 октября сбила почти 10 Shahed-136 над Николаевщиной

Повітряні сили

Новина українською

Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной. Об этом сообщает в своих социальных сетях пресс-служба воздушных сил.

"Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Вчера, 11 октября, Воздушные силы ВСУ ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего российская федерация осуществила 28 пусков крылатых ракет.

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В статье: война с россией Shahed-136
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