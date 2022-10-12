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В воздух взлетело авто россиян. В оккупированном Мелитополе произошел хлопок

Общие новости
(2 голосов)

Или, как говорят в оркостане, хлопок

В воздух взлетело авто россиян. В оккупированном Мелитополе произошел хлопок

061.ua

Новина українською

Утром, 12 октября, во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. По предварительным данным, была взорвана техника захватчиков. Подробности взрыва и их последствий уточняются.

Жители оккупированного города слышали сильнейший взрыв. Через некоторое время появилась информация о подрыве автомобиля орков. Мелитопольский городской голова Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт утреннего взрыва.

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде. По предварительной информации, в воздух взлетел автомобиль. Уточняем детали".

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В статье: война с россией Иван Федоров
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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