В воздух взлетело авто россиян. В оккупированном Мелитополе произошел хлопок

Утром, 12 октября, во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. По предварительным данным, была взорвана техника захватчиков. Подробности взрыва и их последствий уточняются.

Жители оккупированного города слышали сильнейший взрыв. Через некоторое время появилась информация о подрыве автомобиля орков. Мелитопольский городской голова Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт утреннего взрыва.

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде. По предварительной информации, в воздух взлетел автомобиль. Уточняем детали".