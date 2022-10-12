С уточнением по корректировке цифр. Генштаб опубликовал потери россиян за 11 октября

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника, как отмечает Генштаб. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам, будут добавлены потери врага за предыдущие сутки. Генштаб благодарит за понимание.

Сейчас информация публикуется по обычному алгоритму – добавлены потери врага за предыдущие сутки. Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63380 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,

РСЗО – 355 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),

крылатые ракеты ‒ 315 (+20),

корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,

специальная техника – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На южном направлении в течение 11 октября удалось ликвидировать еще не менее 23 российских орков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". Наши воины нанесли 9 авиационных ударов по враждебным позициям, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач.

В результате агрессор потерял: грузовой автомобиль; бронированный автомобиль; беспилотник типа "Шахед"; склад боеприпасов неподалеку от Дудчан; пункт управления и узел связи в районе Суханово. Кроме того, существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и бронетранспортер.

Вооруженные силы Украины на протяжении 11 октября отразили атаки орков возле Николаевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Первомайского и Красногоровки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за утро 12 октября.

Украинская авиация нанесла 15 ударов: подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух системы ПВО. Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения солдат, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, а также более 20 важных объектов врага.

Вооруженные силы Украины за одну неделю уничтожили 17 складов с боеприпасами и оружием российских оккупационных войск, расположенных на временно захваченных украинских территориях. Таких успехов наши защитники добились в период с 3 по 9 октября.