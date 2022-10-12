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фсб россии считает Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В ГУР уже отреагировали

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фсб россии считает Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В ГУР уже отреагировали

УП

Новина українською

Так называемая федеральная служба безопасности россии назвала организатором взрыва на Крымском мосту начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В заявлении спецслужбы россиян говорится, что к взрыву причастны агенты украинской разведки. Якобы к операции были привлечены 12 человек: четверо граждан Украины, два гражданина Грузии, один гражданин Армении и пять граждан россии. Взрывчатку замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах в 22,7 кг и в начале августа отправили из Одесского порта в Русе в Болгарии. Далее груз якобы доставили из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем – в Армению.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз якобы растаможили по правилам Евроазиатского экономического пространства, заменили документы и отправили его в москву. После этого грузовик через Грузию попал в Краснодарский край.

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В Краснодарском крае 7 октября якобы подменили документы и загрузили паллеты со взрывчаткой. Оттуда грузовик выехал в оккупированный Крым, а в 06:03 8 октября произошел взрыв во время прохождения Крымского моста. Как говорят в ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и ​​коммуникацию с участниками осуществлял работник разведки, называвший себя Иваном Ивановичем.

"...использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.".

Спецслужбы агрессора также заявили, что задержали якобы восьмерых "подозреваемых", среди которых "пять граждан россии, трое граждан Украины и Армении".

"Вся деятельность фсб и следственного комитета россии – чушь. Это фейковые структуры, обслуживающие режим путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", – заявил Суспільному представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

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В статье: война с россией ГУР Кирилл Буданов Крымский мост
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Источник:
фсб

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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
12.10.2022 в 11:43
А даже если и считают, то что? Он военный, который делает свою работу. Их сраный мост, что можно сравнить с разрушением мирных кварталов и жезнеобезпечивающей структуры Украины? Пошли на, и хавайте! Все равно пипец будет ихнему мосту, в нужный момент!
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5ata4ok (Харьков)
12.10.2022 в 11:51
ничего, теперь, основываясь на том, что "груз" вышел из порта Одессы (якобы взрывчатка), россияне могут выйти из зерновой сделки, и опять начать блокировать порты.
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