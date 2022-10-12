фсб россии считает Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В ГУР уже отреагировали

Так называемая федеральная служба безопасности россии назвала организатором взрыва на Крымском мосту начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В заявлении спецслужбы россиян говорится, что к взрыву причастны агенты украинской разведки. Якобы к операции были привлечены 12 человек: четверо граждан Украины, два гражданина Грузии, один гражданин Армении и пять граждан россии. Взрывчатку замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах в 22,7 кг и в начале августа отправили из Одесского порта в Русе в Болгарии. Далее груз якобы доставили из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем – в Армению.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз якобы растаможили по правилам Евроазиатского экономического пространства, заменили документы и отправили его в москву. После этого грузовик через Грузию попал в Краснодарский край.

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В Краснодарском крае 7 октября якобы подменили документы и загрузили паллеты со взрывчаткой. Оттуда грузовик выехал в оккупированный Крым, а в 06:03 8 октября произошел взрыв во время прохождения Крымского моста. Как говорят в ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и ​​коммуникацию с участниками осуществлял работник разведки, называвший себя Иваном Ивановичем.

"...использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.".

Спецслужбы агрессора также заявили, что задержали якобы восьмерых "подозреваемых", среди которых "пять граждан россии, трое граждан Украины и Армении".