ЗАЭС снова работает на дизель-генераторах, россияне повредили подстанцию

Сегодня утром, 12 октября в 08:59 по киевскому времени, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

Следовательно, ЗАЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего, но по состоянию на 10:00 россияне не пропускают колонну автомобилей Компании.

российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии, отметили в Энергоатоме.