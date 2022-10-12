ЗАЭС снова работает на дизель-генераторах, россияне повредили подстанцию
Орки пренебрегают ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС
Енергоатом
Сегодня утром, 12 октября в 08:59 по киевскому времени, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.
Следовательно, ЗАЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего, но по состоянию на 10:00 россияне не пропускают колонну автомобилей Компании.
российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии, отметили в Энергоатоме.
Популярное сейчас
- Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ
- Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды
- День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО