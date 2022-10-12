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ЗАЭС снова работает на дизель-генераторах, россияне повредили подстанцию

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Орки пренебрегают ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС

ЗАЭС снова работает на дизель-генераторах, россияне повредили подстанцию

Енергоатом

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Сегодня утром, 12 октября в 08:59 по киевскому времени, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

Следовательно, ЗАЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего, но по состоянию на 10:00 россияне не пропускают колонну автомобилей Компании.

российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии, отметили в Энергоатоме.

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В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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