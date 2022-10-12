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Известно, какой процент энергетической инфраструктуры атаковала рф. Во Львове электричество уже возобновлено

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Террористы!

Известно, какой процент энергетической инфраструктуры атаковала рф. Во Львове электричество уже возобновлено

ДТЕК

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За последние два дня российскими ракетами было поражено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко в интервью CNN. Одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле". Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

При этом он указал, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО. В НАТО уже успели заявить, что в поставках оружия в Украину теперь акцент будет именно на системах ПВО.

Тем временем во Львове полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Однако оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Утром 12 октября россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения. Также оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Сумской области, есть перебои с электроэнергией.

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В статье: война с россией
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Источник:
CNN

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