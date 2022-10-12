Известно, какой процент энергетической инфраструктуры атаковала рф. Во Львове электричество уже возобновлено

За последние два дня российскими ракетами было поражено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко в интервью CNN. Одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле". Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

При этом он указал, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО. В НАТО уже успели заявить, что в поставках оружия в Украину теперь акцент будет именно на системах ПВО.

Тем временем во Львове полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Однако оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Утром 12 октября россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения. Также оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Сумской области, есть перебои с электроэнергией.