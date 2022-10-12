За 18 минут. Воздушные силы Украины сбили 4 ударных вертолета россиян – по меньшей мере

12 октября, с 08:40 по 08:58 по киевскому времени, на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено, по меньшей мере, четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится, как отмечает пресс-служба Воздушных сил Украины.