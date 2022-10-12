  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За 18 минут. Воздушные силы Украины сбили 4 ударных вертолета россиян – по меньшей мере
В тренде

За 18 минут. Воздушные силы Украины сбили 4 ударных вертолета россиян – по меньшей мере

Общие новости
(2 голосов)

Браво!

За 18 минут. Воздушные силы Украины сбили 4 ударных вертолета россиян – по меньшей мере

Повітряні сили

Новина українською

12 октября, с 08:40 по 08:58 по киевскому времени, на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено, по меньшей мере, четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится, как отмечает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Читайте такжеУкраинская ПВО за утро 12 октября сбила почти 10 Shahed-136 над Николаевщиной

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ка-52 ПВО ППО
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/kpszsu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде