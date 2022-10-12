Есть погибшие и раненые: россияне нанесли удар по центральному рынку в Авдеевке

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото последствий обстрела в Авдеевке:

"По меньшей мере, 7 погибших и 8 раненых — следствие утренних обстрелов Авдеевки. россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. Вся суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими. В который раз прошу всех жителей области: эвакуируйтесь!"

Утром россияне дважды обстреляли город из Градов, а также зафиксированы танковые обстрелы и воздушные взрывы. За 11 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Лимане и 2 в Тернах. Еще 1 человек получил ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.