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Спасибо полякам. Залужный рассказал об успехах ПВО в борьбе с иранскими Shahed-136

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Важные детали от Главнокомандующего

Спасибо полякам. Залужный рассказал об успехах ПВО в борьбе с иранскими Shahed-136

5.ua

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал, как 10 и 11 октября наша армия отражала угрозы с воздуха.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую провели польские собратья".

"Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами. Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!"

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В статье: Валерий Залужный ВСУ Shahed-136 ПВО ППО
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Источник:
t.me/CinCAFU

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