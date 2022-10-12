Столтенберг: НАТО предупредило РФ о последствиях в случае использования ядерного оружия против Украины
НАТО проводит пристальный мониторинг российских ядерных сил
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НАТО пока не видит приготовлений РФ к применению ядерного оружия, однако четко доказал руководству России, что любое его использование в войне против Украины будет иметь тяжелые последствия для самой России.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"Мы видели спекуляции о возможности использования (тактического) ядерного оружия в Украине. Мы донесли очень четко до России, что это будет иметь тяжелые последствия для нее самой. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому она никогда не должна быть решена. Мы проводим пристальный мониторинг российских ядерных сил и пока не видели никаких изменений в ядерных позициях России. Но мы сохраняем бдительность. Мы будем продолжать мониторинг, потому что ядерные угрозы, ядерная риторика опасны и безумны", - подчеркнул он.
"Мы, безусловно, слышали ядерные угрозы Москвы. Все это создает наиболее серьезную эскалацию от февраля. НАТО является оборонным Альянсом, его задача - предотвратить конфликты, предотвратить войну. При этом мы укрепляем наши средства сдерживания, что дает очень четкое послание России: мы здесь, чтобы защитить и оборонить всех союзников… Сегодня состоится плановая встреча Группы ядерного планирования НАТО, которая должна обеспечить, чтобы средства сдерживания НАТО оставались защищенными, безопасными и эффективными" , – добавил Столтенберг.
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