Германия передаст Украине дополнительные РСЗО Mars II и САУ PzH 2000

Германия сообщила, что планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

О факте новых поставок военной помощи было сообщено во время шестого заседания Контактной группы по обороне Украины.

Читайте также Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

"Ракетные атаки и частичная мобилизация, фиктивные "референдумы", украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку", - говорится в сообщении.

По информации от Министерства обороны Германии, в ближайшие несколько недель Украине передадут САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. В каком количестве будут проходить поставки в ведомстве не сообщили.

Ранее Германия уже передавала Украине эти артиллерийские установки и системы залпового огня.