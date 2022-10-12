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Германия передаст Украине дополнительные РСЗО Mars II и САУ PzH 2000

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Произойдет это в ближайшие несколько недель

Германия передаст Украине дополнительные РСЗО Mars II и САУ PzH 2000

Getty Images

Новина українською

Германия сообщила, что планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

О факте новых поставок военной помощи было сообщено во время шестого заседания Контактной группы по обороне Украины.

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"Ракетные атаки и частичная мобилизация, фиктивные "референдумы", украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку", - говорится в сообщении.

По информации от Министерства обороны Германии, в ближайшие несколько недель Украине передадут САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. В каком количестве будут проходить поставки в ведомстве не сообщили.

Ранее Германия уже передавала Украине эти артиллерийские установки и системы залпового огня.

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В статье: война с россией
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