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В Одессе убирают фото Маска с бигбордов - ВИДЕО

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(1 голосов)

Как тебе такое, Илон Маск?

В Одессе убирают фото Маска с бигбордов - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Одессе коммунальщики убирают фото основателя Space X Илона Маска с бигборда.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

Как отметили в Одесском горсовете, после распространения им российских нарративов "Thanks for the support of Ukraine" больше не актуально для основателя Space X.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
12.10.2022 в 19:25
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