В Одессе убирают фото Маска с бигбордов - ВИДЕО

В Одессе коммунальщики убирают фото основателя Space X Илона Маска с бигборда.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

Как отметили в Одесском горсовете, после распространения им российских нарративов "Thanks for the support of Ukraine" больше не актуально для основателя Space X.