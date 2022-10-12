В Одессе убирают фото Маска с бигбордов - ВИДЕО
Как тебе такое, Илон Маск?
фото из свободных источников
В Одессе коммунальщики убирают фото основателя Space X Илона Маска с бигборда.
Об этом сообщают в Одесском городском совете.
Как отметили в Одесском горсовете, после распространения им российских нарративов "Thanks for the support of Ukraine" больше не актуально для основателя Space X.
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
12.10.2022 в 19:25
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