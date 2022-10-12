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Пожертвовал 400 000 грн. Шевченко встретился с семьями украинских ультрас Трибуны Героев

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Также в акции принял участие и Александр Денисов

Пожертвовал 400 000 грн. Шевченко встретился с семьями украинских ультрас Трибуны Героев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола и экс-наставник сборной Андрей Шевченко встретился с семьями украинских ультрас.

Шевченко присоединился к программе Трибуна Героев. Тренер сделал взнос в организацию в размере 400 тысяч гривен.

Читайте такжеУкраинские ультрас создали фонд Трибуна Героев, который будет помогать семьям погибших фанатов

Также Шевченко и экс-гендиректор ТК Футбол Александр Денисов встретились с семьями и детьми тех ультрас, которые погибли на войне с россией.

"Трибуна Героев" — уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект уже получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Денисов война с россией
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