Пожертвовал 400 000 грн. Шевченко встретился с семьями украинских ультрас Трибуны Героев
Также в акции принял участие и Александр Денисов
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Легенда украинского футбола и экс-наставник сборной Андрей Шевченко встретился с семьями украинских ультрас.
Шевченко присоединился к программе Трибуна Героев. Тренер сделал взнос в организацию в размере 400 тысяч гривен.
Также Шевченко и экс-гендиректор ТК Футбол Александр Денисов встретились с семьями и детьми тех ультрас, которые погибли на войне с россией.
"Трибуна Героев" — уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект уже получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.
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