Financial Times: НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците

Странам НАТО трудно определить и обеспечить достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Об это идет речь в материале Financial Times.

Издание со ссылкой на западных чиновников, напоминает, что Киев просит союзников о лучшей защите после того, как в понедельник Россия обстреляла ракетами украинские города, убив не менее 10 мирных людей. Украинское правительство считает закупку систем ПВО главным приоритетом в рамках западной поддержки.

Германия во вторник доставила первую из четырех обещанных установок IRIS-T, а президент США Джо Байден еще в понедельник пообещал продолжать снабжать "передовые системы противовоздушной обороны" после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Представители 50 стран сегодня собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как им в дальнейшем удовлетворять потребности Киева в войне, развязанной Владимиром Путиным. Зеленский призвал лидеров G7 ускорить поставки оружия и попросил помочь построить "воздушный щит" для Украины. Западные чиновники согласны, что Киеву нужно больше систем ПВО, и они ищут возможности помочь. Но они признают, что обеспечить такое оружие быстро очень не просто.

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США и другие государства ищут системы, которые можно было бы передать в условиях дефицита производства и небольших запасов, - сказали Financial Times два западных чиновника. "Страны уже передали кое-что, но существует дефицит производственных возможностей", – сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

Он также добавил, что некоторые страны НАТО сами годами ждут системы, необходимые для их собственной противовоздушной обороны. Financial Times напоминает, что страны альянса, включая Польшу и Великобританию, передали Украине различные платформы ПВО с начала российского вторжения. Кроме того, у украинской армии были собственные системы С-300.

Поэтому сейчас украинская противовоздушная оборона очень разношерстна. США пообещали доставить еще две системы NASAMS в следующие два месяца, а еще шесть Украина получит в долгосрочной перспективе. В понедельник, когда Россия устроила массовый обстрел, украинские военные смогли сбить 41 из более 80 российских ракет. Но аналитики говорят, что возможностей Украины все равно не хватит, чтобы одновременно защитить и гражданские центры, и войска на фронте.