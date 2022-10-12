  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Артснаряды, зимняя форма и средства связи: Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн
В тренде

Артснаряды, зимняя форма и средства связи: Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Канада продолжает помогать

Артснаряды, зимняя форма и средства связи: Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн

фото из свободных источников

Новина українською

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн. Об этом сообщает CBC.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 октября.

Она отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.

Читайте такжеГермания передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

Также Канада передаст военное оборудование, в частности артиллерийские снаряды – на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.

Также Канада отправляет 40 военных инженеров, которые будут обучать украинских солдат разминированию.

Министр заверила, что новая партия помощи поступит в Украину уже в ближайшие недели.

"Зима приближается, и у Канады есть опыт в отношении зимней одежды на поле боя. Мы поставим это в ближайшие недели – 500 тыс. наборов зимней одежды и оборудования будет направлено в Украину", – сообщила Ананд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде