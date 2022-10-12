Артснаряды, зимняя форма и средства связи: Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн
Канада продолжает помогать
фото из свободных источников
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн. Об этом сообщает CBC.
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 октября.
Она отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.
Также Канада передаст военное оборудование, в частности артиллерийские снаряды – на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.
Также Канада отправляет 40 военных инженеров, которые будут обучать украинских солдат разминированию.
Министр заверила, что новая партия помощи поступит в Украину уже в ближайшие недели.
"Зима приближается, и у Канады есть опыт в отношении зимней одежды на поле боя. Мы поставим это в ближайшие недели – 500 тыс. наборов зимней одежды и оборудования будет направлено в Украину", – сообщила Ананд.
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