Гендиректор МАГАТЭ после встречи с путиным снова приедет в Киев
Ждем очередной визит Рафаэля Гросси
фото из свободных источников
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после встреч с президентом РФ Путиным возвращается в Киев – по его словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.
Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото на фоне вагона УЗ.
"По согласованию с президентом Зеленским после моих встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается", - написал Гросси.
Напомним, что утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.
После обеда линия была восстановлена и возобновила внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".
As agreed with ???????? President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022
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