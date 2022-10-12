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Гендиректор МАГАТЭ после встречи с путиным снова приедет в Киев

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Ждем очередной визит Рафаэля Гросси

Гендиректор МАГАТЭ после встречи с путиным снова приедет в Киев

фото из свободных источников

Новина українською

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после встреч с президентом РФ Путиным возвращается в Киев – по его словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.

Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото на фоне вагона УЗ.

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"По согласованию с президентом Зеленским после моих встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается", - написал Гросси.

Напомним, что утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

После обеда линия была восстановлена и возобновила внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

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В статье: война с россией Рафаэль Гросси
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