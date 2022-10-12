Пентагон: Системы ПВО будут поставлены в Украину так быстро, как их смогут доставить

Контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, заявила о готовности поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их поставки.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.

"Эти системы будут поставлены в Украину так быстро, как мы сможем физически их доставить туда. Это то, что среди главных приоритетов и на чем мы будем сфокусированы. Мы намерены предоставить те системы, которые мы имеем и которые доступны, которые доступны в таких странах как Германия. Мы также будем пытаться предоставить дополнительное снаряжение к существующим системам, которые украинские силы уже используют сейчас", - сказал руководитель военного ведомства США.

Он отметил, что все участники сегодняшней встречи – 50 стран – понимают обеспокоенность украинцев за безопасность своих домов и своих семей.