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На Херсонщине освобождены 75 населенных пунктов, - председатель ОВА

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Из них 29 - только в октябре

На Херсонщине освобождены 75 населенных пунктов, - председатель ОВА

Генеральний штаб ЗСУ

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В Херсонской области, по официальным данным, уже освобождены 75 населенных пунктов.

Об этом сообщил в эфире Суспільного начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены, по подтвержденным данным, 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - сказал Янушевич.

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Он отметил, что сейчас необходимо сохранять информационную тишину, но нужно ежедневно ждать хороших новостей.

Что касается состояния инфраструктуры на деоккупированных территориях, то Янушевич назвал ситуацию ужасной: очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушены линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

По его словам, по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около 7 тысяч.

Янушевич отметил, что население на оккупированных территориях получает гуманитарную помощь от благотворительных и международных организаций.

Он обратился к жителям области с просьбой не торопиться и не возвращаться на этом этапе в деоккупированные населенные пункты, потому что их обстреливает враг.

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В статье: война с россией
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