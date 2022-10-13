РосСМИ: Безвозвратные потери российской армии в Украине могут превышать 90 тысяч
Убитые, пропавшие без вести, погибшие от ран, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе
Оперативне командування Південь
Безвозвратные потери оккупационной российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек. Об этом пишет российское издание "Важные истории".
Издание озвучивает потери армии РФ, ссылаясь на два источника - бывшего офицера российских спецслужб и действующего офицера ФСБ.
Отметим, что к безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, погибших от ран, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе.
Напомним, по данным украинского Генштаба, потери среди личного состава россиян составляют 63 380 человек.
При этом министр обороны Британии Бен Уоллес в начале сентября сообщил, что в Украине погибло более 25 тысяч российских солдат. Общее количество потерь в армии РФ превышало 80 тысяч человек.
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