Макрон и дальше хочет разговаривать с путиным
Даже после массовых обстрелов Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.
"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним", - заявил президент.
Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.
"И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией", - добавил Макрон.
Напомним, ранее Макрон заявлял, что хотел бы продолжить диалог с Путиным.
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