Свежие фото Крымского моста. Второй пролет автополотна также сильно поврежден
Эксперты говорят, что и его нужно будет менять
фото из соцсетей
В сети появились новые фото повреждений Крымского моста, на котором произошёл взрыв в субботу 8 октября.
Напомним, что в результате взрыва обрушилась одну секцию автомобильного моста, в то время как вторая уцелела.
При этом, после анализа данных фото эксперты приходят к выводу, что и вторую секцию моста нужно будет менять, так как она сильно повреждена.
Напомним, что россияне частично возобновили автомобильное сообщение по мосту, но только для легковых автомобилей.
При этом, Россия обвиняет во взрыве украинские и западные спецслужбы. Основная версия россиян, которая, впрочем, не выдерживает никакой критики – подрыв фуры с взрывчаткой.
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