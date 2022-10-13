Свежие фото Крымского моста. Второй пролет автополотна также сильно поврежден

В сети появились новые фото повреждений Крымского моста, на котором произошёл взрыв в субботу 8 октября.

Напомним, что в результате взрыва обрушилась одну секцию автомобильного моста, в то время как вторая уцелела.

При этом, после анализа данных фото эксперты приходят к выводу, что и вторую секцию моста нужно будет менять, так как она сильно повреждена.

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Напомним, что россияне частично возобновили автомобильное сообщение по мосту, но только для легковых автомобилей.

При этом, Россия обвиняет во взрыве украинские и западные спецслужбы. Основная версия россиян, которая, впрочем, не выдерживает никакой критики – подрыв фуры с взрывчаткой.