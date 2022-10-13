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Зеленский заблокировал активы Януковича, Дерипаски и Курченко

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Санкции вступили в силу

Зеленский заблокировал активы Януковича, Дерипаски и Курченко

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил блокировку активов украинских экс-чиновников и бизнесменов. Среди них есть бывший президент Виктор Янукович.

Об этом говорится в указе главы украинского государства.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сказано в документе.

Согласно указу, активы Януковича, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, российского предпринимателя Олега Дерипаски и украинского бизнесмена Сергея Курченко были заблокированы на 10 лет.

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В статье: Виктор Янукович война с россией Владимир Зеленский
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