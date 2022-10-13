В Донецкой области на отдельных направлениях россияне останавливают наступление – Генштаб
Мобилизация вылезает боком
Російській Чмобіки, фото - Getty Images
В утренней сводке четверга, 13 октября, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.
Основной причиной этого Генштаб называет крайне низкое морально психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.
В то же время за минувшие сутки подразделения Сил обороны в Донецкой области отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
При этом россияне вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Популярное сейчас
- Динамо – Ренн. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы
- Свежие фото Крымского моста. Второй пролет автополотна также сильно поврежден
- ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. В Пантеон Камп Ноу, но не Барселоны
- Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов