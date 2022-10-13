В Донецкой области на отдельных направлениях россияне останавливают наступление – Генштаб

В утренней сводке четверга, 13 октября, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.

Основной причиной этого Генштаб называет крайне низкое морально психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

В то же время за минувшие сутки подразделения Сил обороны в Донецкой области отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

При этом россияне вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.