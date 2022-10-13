  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночные атаки шахедов: на юге сбито шесть дронов, под удар попала Киевская область
В тренде

Ночные атаки шахедов: на юге сбито шесть дронов, под удар попала Киевская область

Общие новости
(1 голосов)

Ни минуты покоя для украинского ПВО

Ночные атаки шахедов: на юге сбито шесть дронов, под удар попала Киевская область

Ілюстрація з відкритих джерел

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" над Одесской областю сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской - два.

В то же время дроны атаковали Киевскую область. Один из шахедов попал в Макаровскую общину, о чем сообщил ее глава Вадим Токарь. В области также работала ПВО.

Между тем, в утренней сводке Генштаба сообщается, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 26 беспилотных летательных аппарата россиян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде