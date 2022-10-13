Ночные атаки шахедов: на юге сбито шесть дронов, под удар попала Киевская область
Ни минуты покоя для украинского ПВО
Ілюстрація з відкритих джерел
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" над Одесской областю сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской - два.
В то же время дроны атаковали Киевскую область. Один из шахедов попал в Макаровскую общину, о чем сообщил ее глава Вадим Токарь. В области также работала ПВО.
Между тем, в утренней сводке Генштаба сообщается, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 26 беспилотных летательных аппарата россиян.
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