Воздушные силы ВСУ 12 октября сбили почти два десятка вражеских дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов
Бьем врага и в небе, и на земле
Командування Повітряних Сил ЗСУ
За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять ударных вертолетов Ка-52.
Также ликвидировано 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".
Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплениям военной техники оккупационных войск.
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