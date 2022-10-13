Воздушные силы ВСУ 12 октября сбили почти два десятка вражеских дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов

За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять ударных вертолетов Ка-52.

Также ликвидировано 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплениям военной техники оккупационных войск.