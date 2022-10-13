Отминусовали более 400 оккупантов. Данные о потерях россиян в войне с Украиной за 12 октября
За сутки 84 единицы техники
Генеральный штаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 12 октября включительно.
За прошедшие сутки было ликвидировано 420 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 63800 человек.
Также были уничтожены 84 единицы техники, в частности, привлекают внимание 6 сбитых вертолетов и 33 уничтоженных беспилотника.
Потери россиян в технике:
- танков - 2511 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
- РСЗО - 357 (+2) ед,
- средства ПВО - 183 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 240 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182 (+33),
- крылатые ракеты – 316 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
- специальная техника – 140 (+0).
Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
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