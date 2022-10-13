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Отминусовали более 400 оккупантов. Данные о потерях россиян в войне с Украиной за 12 октября

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За сутки 84 единицы техники

Отминусовали более 400 оккупантов. Данные о потерях россиян в войне с Украиной за 12 октября

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Генеральный штаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 12 октября включительно.

За прошедшие сутки было ликвидировано 420 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 63800 человек.

Также были уничтожены 84 единицы техники, в частности, привлекают внимание 6 сбитых вертолетов и 33 уничтоженных беспилотника.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2511 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
  • РСЗО - 357 (+2) ед,
  • средства ПВО - 183 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 240 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182 (+33),
  • крылатые ракеты – 316 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
  • специальная техника – 140 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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