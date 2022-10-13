Отминусовали более 400 оккупантов. Данные о потерях россиян в войне с Украиной за 12 октября

Генеральный штаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 12 октября включительно.

За прошедшие сутки было ликвидировано 420 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 63800 человек.

Также были уничтожены 84 единицы техники, в частности, привлекают внимание 6 сбитых вертолетов и 33 уничтоженных беспилотника.

Потери россиян в технике:

танков - 2511 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,

артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,

РСЗО - 357 (+2) ед,

средства ПВО - 183 (+0) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 240 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182 (+33),

крылатые ракеты – 316 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,

специальная техника – 140 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.