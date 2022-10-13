  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 10 тысяч обученных украинских воинов и ракеты для ПВО. Британцы продолжают помогать ВСУ бороться с рф
В тренде

10 тысяч обученных украинских воинов и ракеты для ПВО. Британцы продолжают помогать ВСУ бороться с рф

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо партнерам

10 тысяч обученных украинских воинов и ракеты для ПВО. Британцы продолжают помогать ВСУ бороться с рф

Цаплиенко Телеграм-канал

Новина українською

10 000 украинских солдат закончили военное обучение в Великой Британии и возвращаются в Украину, чтобы отправиться на фронт. Это уже вторая группа украинских воинов, завершившая учебу в Соединенном Королевстве.

Напомним, правительство Великой Британии организовало программу обучения украинских военных. Каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный обучающий курс для 10 тыс. украинцев.

Великобритания также поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS. Они позволят украинским защитникам эффективнее сбивать ракеты, запускаемые российскими террористами. Об этом пишет The Times, ссылаясь на британского министра обороны Бена Уоллеса.

Читайте также"Уничтожим все силы, которые сможем увидеть". Экс-глава ЦРУ – об ответе США на ядерный удар рф по Украине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бен Уоллес NASAMS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thetimes.co.uk

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде