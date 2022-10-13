10 тысяч обученных украинских воинов и ракеты для ПВО. Британцы продолжают помогать ВСУ бороться с рф

10 000 украинских солдат закончили военное обучение в Великой Британии и возвращаются в Украину, чтобы отправиться на фронт. Это уже вторая группа украинских воинов, завершившая учебу в Соединенном Королевстве.

Напомним, правительство Великой Британии организовало программу обучения украинских военных. Каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный обучающий курс для 10 тыс. украинцев.

Великобритания также поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS. Они позволят украинским защитникам эффективнее сбивать ракеты, запускаемые российскими террористами. Об этом пишет The Times, ссылаясь на британского министра обороны Бена Уоллеса.