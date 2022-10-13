США рассматривают возможность создания в Украине эшелонированной системы ПВО

США рассматривают вопрос о создании в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности – об этом сказали в 12 октября начальник генштаба и министр обороны США.

"Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам", – сказал председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли, пояснив, что речь идет не о всем воздушном пространстве Украины, а о конкретных районах объектах, которые Украине нужно защитить.

Из заявления министра обороны Ллойда Остина следует, что речь идет в первую очередь о NASAMS. Ранее в США заявляли, что планируют передать ВСУ восемь таких установок. Две - в ближайшее время.

"Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, и в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS. У нас, безусловно, есть готовность делать все, что мы можем, так долго, как мы можем", - сказал министр обороны.