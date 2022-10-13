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Логистика подорвана? Maxar показала снимки повреждений Крымского моста, 900 грузовиков рф застряли

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россияне пытаются проводить ремонт

Логистика подорвана? Maxar показала снимки повреждений Крымского моста, 900 грузовиков рф застряли

MAXAR

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Компания Maxar опубликовала новые снимки Крымского моста, на котором утром 8 октября произошел взрыв, повлекший повреждение.

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны движущиеся мостом транспортные средства, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", – сообщили в компании.

На вчерашних спутниковых снимках Maxar видны очереди грузовиков на паромную переправу. Переправа через Керченский пролив занимает 3-4 дня, а на взлетной полосе заброшенного аэропорта в ожидании собралось около 900 грузовиков. Видимо, взрыв на Крымском мосту подорвал логистику русни.

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Логистика подорвана? Maxar показала снимки повреждений Крымского моста, 900 грузовиков рф застряли - изображение 1

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В статье: война с россией Крымский мост
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