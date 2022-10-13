В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования МВФ

В Украину уже поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики".

"В целом МВФ предоставил нашему государству 2,7 млрд долларов от начала полномасштабной войны. Также в ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку над новой специальной программой, которая заработает в следующем году. Спасибо нашим партнерам и союзникам за непреклонную поддержку".