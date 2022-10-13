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Макрон исключил применение Францией ядерного оружия против рф и пообещал Украине радары и ракеты

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Макрон исключил применение Францией ядерного оружия против рф и пообещал Украине радары и ракеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если россия применит против Украины ядерное оружие, Франция не будет отвечать ядерными ударами по рф. Это не подпадает под законодательные нормы страны, определяющие ситуацию с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 12 октября в интервью телеканалу France 2. Политик сказал, что ядерная доктрина республики "основана на фундаментальных интересах нации" и они "очень четко определены".

"Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос. Со стороны россии было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие. Как государство, у которого есть ядерное оружие, россия несет эту ответственность, и путин это знает".

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна в ближайшие недели передаст Украине зенитные ракеты и радары. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2, цитирует Sky News. Такая помощь предназначена для усиления защиты Украины от атак российскими беспилотниками и ракетами. По данным CNN, Париж предоставит противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата на низкой высоте ракет и самолетов.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон ядерное оружие
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Источник:
bfmtv.com

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
13.10.2022 в 12:41
Який сенс публікувати цього прихвостня пхуйла?
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