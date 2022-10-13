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В ответ на петицию Президент Украины поручил правительству рассмотреть отмену безвиза с беларусью

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В ответ на петицию Президент Украины поручил правительству рассмотреть отмену безвиза с беларусью

petition.president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с просьбой отменить безвизовый режим с беларусью поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Созданная 4 июля петиция с призывом упразднить безвизовый режим с беларусью набрала необходимые для рассмотрения главы государства 25 тысяч подписей.

Президент контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами беларуси границы с Украиной. Он напомнил, что граница Украины с беларусью закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля.

Все пункты пропуска на границе с беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию нашей страны.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
petition.president.gov.ua

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