В ответ на петицию Президент Украины поручил правительству рассмотреть отмену безвиза с беларусью

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с просьбой отменить безвизовый режим с беларусью поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Созданная 4 июля петиция с призывом упразднить безвизовый режим с беларусью набрала необходимые для рассмотрения главы государства 25 тысяч подписей.

Президент контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами беларуси границы с Украиной. Он напомнил, что граница Украины с беларусью закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля.

Все пункты пропуска на границе с беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию нашей страны.