Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде

13 октября днем россияне решили обстрелять украинский город Харьков, но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна вообще прилетела по жилому дому в Белгороде.

"Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – пошутили в Страткоме ВСУ.

"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме по ул. Губкина, 42г. Уехал на место. Все службы уже там", – заявил мэр города.