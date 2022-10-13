Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде
Что случилось?
СтратКом ЗСУ
13 октября днем россияне решили обстрелять украинский город Харьков, но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна вообще прилетела по жилому дому в Белгороде.
"Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – пошутили в Страткоме ВСУ.
"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме по ул. Губкина, 42г. Уехал на место. Все службы уже там", – заявил мэр города.
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Источник:t.me/AFUStratCom
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