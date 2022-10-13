  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде
В тренде

Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде

Общие новости
(1 голосов)

Что случилось?

Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде

СтратКом ЗСУ

Новина українською

13 октября днем россияне решили обстрелять украинский город Харьков, но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна вообще прилетела по жилому дому в Белгороде.

"Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – пошутили в Страткоме ВСУ.

"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме по ул. Губкина, 42г. Уехал на место. Все службы уже там", – заявил мэр города.

Читайте такжеВ ответ на петицию Президент Украины поручил правительству рассмотреть отмену безвиза с беларусью

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/AFUStratCom

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде