Министерство нападения рф не объявляло о проведении учений ракетных войск стратегического назначения, но пропагандистские СМИ в четверг, 13 октября, опубликовали видео с маневрами мобильных комплексов Ярс.

При этом указывается, что кадры показывают командно-штабные учения Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Ракетный комплекс Ярс был принят на вооружение в 2010 году. В заявленных характеристиках его дальность составляет 12 тысяч километров, ракеты имеют 3-4 боевых блока, мощность составляет 300-500 килотонн.

Добавим, что российская пропаганда постоянно использует угрозы возможности применения ядерного оружия, если мир не подчинится требованиям москвы.