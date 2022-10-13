На россии проходят учения ядерных сил. Пропагандистские СМИ пугают видео с Ярсом
Ездят на камеру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство нападения рф не объявляло о проведении учений ракетных войск стратегического назначения, но пропагандистские СМИ в четверг, 13 октября, опубликовали видео с маневрами мобильных комплексов Ярс.
При этом указывается, что кадры показывают командно-штабные учения Йошкар-Олинского ракетного соединения.
Ракетный комплекс Ярс был принят на вооружение в 2010 году. В заявленных характеристиках его дальность составляет 12 тысяч километров, ракеты имеют 3-4 боевых блока, мощность составляет 300-500 килотонн.
Добавим, что российская пропаганда постоянно использует угрозы возможности применения ядерного оружия, если мир не подчинится требованиям москвы.
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