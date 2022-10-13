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Германия передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки Zuzana

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16 штук

Германия передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки Zuzana

фото - NATO

Новина українською

Германия предоставила Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией.

В начале октября Германия договорилась со Словакией, Норвегией и Данией о финансовом взносе для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам, и они уже используются на фронте. Кроме САУ, по информации правительства, Германия передала 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, 100 000 наборов первой помощи.

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В статье: война с россией
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Источник:
bundesregierung.de

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