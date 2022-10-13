Германия передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки Zuzana

Германия предоставила Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией.

В начале октября Германия договорилась со Словакией, Норвегией и Данией о финансовом взносе для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам, и они уже используются на фронте. Кроме САУ, по информации правительства, Германия передала 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, 100 000 наборов первой помощи.