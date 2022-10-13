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ПАСЕ приняла резолюцию о признании россии террористическим режимом

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Они стали первой международной организацией, которая это сделала

ПАСЕ приняла резолюцию о признании россии террористическим режимом

ПАРЕ

Новина українською

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой россия названа террористическим режимом. Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, один воздержался. Напомним, россия была исключена из организации.

На осенней сессии ПАСЕ, которая продолжается в Страсбурге, в четверг был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии рф против Украины". В нем указывается, что "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление само по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

В резолюцию была внесена поправка, предлагавшая "объявить рф террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

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В статье: война с россией
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Источник:
pace.coe.int

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