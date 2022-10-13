Зеленский ответил на петицию с призывом не предоставлять украинское гражданство Невзорову

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову.

Ответ на петицию опубликован на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что Конституцией президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.

Он отметил, что гражданство не может получить человек, совершивший преступление против человечества или совершавший геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости, а также совершившего действие на территории другого государства, признанного в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.

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Зеленский заявил, что основания и порядок приобретения гражданства определены законодательством и одинаковы для всех лиц.

В то же время президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения поднятых в петиции вопросов.

Ответная петиция появилась на сайте президента 8 июня. Ее инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции подняла вопрос о заслугах Невзорова перед украинским обществом и призвала не разбрасываться украинским гражданством.

Напомним, 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии. 4 июня Невзоров написал в фейсбуке, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличная истерика". 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве Невзорова.