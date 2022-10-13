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Боррель: В случае ядерного удара РФ по Украине будет мощный, военный ответ

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ЕС ответит, но не ядерным ударом

Боррель: В случае ядерного удара РФ по Украине будет мощный, военный ответ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Евросоюз обязательно ответит, если Россия решится нанести ядерный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сделанное во время участия в Европейской дипломатической академии.

Политик пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии государства-террориста.

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"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Оно не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - подчеркнул Боррель.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что его страна не будет использовать ядерное оружие, если Россия ударит по Украине.

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В статье: война с россией Жозеп Боррель
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
13.10.2022 в 17:27
Я надеюсь все таки что по нашей территории никогда не будет ядерный удар, мы уже столько пережили за этот год, не хватало еще ядерного удара
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