Зеленский: Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки
Запад должен показать сильную позицию
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Президент Владимир Зеленский считает, что Запад не должен бояться Путина.
Об этом глава государства заявил в интервью ZDF.
"Его окружение, "щенки". Они даже не собаки. Они просто "щенки". Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие". Это что такое вообще?" – подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что Западу следует показать сильную позицию.
"Показывать только сильную. Если будет сильная позиция, они это будут чувствовать, то ничего они не будут применять. Никакое оружие. Он (Путин. - Ред.) будет бояться потерять свою власть. Его сожрет население. Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться", – добавил президент.
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