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Зеленский: Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки

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Запад должен показать сильную позицию

Зеленский: Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад не должен бояться Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью ZDF.

"Его окружение, "щенки". Они даже не собаки. Они просто "щенки". Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие". Это что такое вообще?" – подчеркнул президент.

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Зеленский заявил, что Западу следует показать сильную позицию.

"Показывать только сильную. Если будет сильная позиция, они это будут чувствовать, то ничего они не будут применять. Никакое оружие. Он (Путин. - Ред.) будет бояться потерять свою власть. Его сожрет население. Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться", – добавил президент.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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